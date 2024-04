Il Napoli sta pianificando di apportare cambiamenti significativi alla sua squadra e alla dirigenza per la prossima stagione. Il primo cambiamento dovrebbe essere Giovanni Manna, che assumerà il ruolo di Direttore Sportivo del club, sostituendo Giovanni Meluso. Manna potrebbe non essere l'unico dirigente in arrivo dalla Juventus. C'è anche la possibilità - si legge su TMW - che Massimiliano Scaglia si unisca alla squadra in un ruolo dirigenziale.