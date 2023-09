Napoli, non solo il terremoto: brucia anche il Vesuvio! Fiamme indomabili vicino le aree protette | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Giornata da dimenticare, perché oltre al terremoto che ha fatto preoccupare i cittadini di Napoli, il Vesuvio è andato ancora a fuoco. Oggi 7 settembre 2023, l’ennesimo incendio è divampato alle spalle della zona in cui c’è la chiesa di Sant’Antonio a Torre del Greco. L'incendio di vaste dimensioni è divampato a ridosso delle aree protette del Vesuvio. Alle ore 20:30 le fiamme stavano diventando indomabili: gli incendi sono almeno due e si stanno spostando pericolosamente a ridosso dei centri abitati, con il fumo che è iniziato a scorgersi dalle ore 17 circa in zona.

Incendio Vesuvio: 7 settembre 2023

Come scrive Il Mattino di Napoli, "Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel tardo pomeriggio nella zona di via Fosso Bianco, a Cappella Bianchini, in un'area boschiva posta a ridosso del parco nazionale del Vesuvio e già in passato soggetta a roghi dolosi. Le fiamme, alimentate anche dal vento, sono visibili da diversi punti della città e destano preoccupazione, anche in considerazione del fatto che col calare della sera non possono essere usati mezzi aerei".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile regionale, personale dello Sma Campania e le associazioni di volontariato del territorio, oltre a rappresentanti delle istituzioni regionale e comunale. Fino a quando si è potuto lavorare con la luce del giorno, la sala operativa della protezione civile regionale ha consentito di supportare il lavoro da terra con il lancio di acqua effettuato da un elicottero.

Le fiamme sono divampate oggi, 7 settembre già dal pomeriggio, in una zona molto vicina alle abitazioni. Il fuoco si sta spostando verso le strade, potrebbero esserci più focolai. Seguono aggiornamenti. Ecco le immagini da Twitter: