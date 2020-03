Non è certo la quarantena per il coronvirus che ferma la passione dei tifosi del Napoli che non perdono occasione per far sentire il loro attaccamento alla squadra e alla città.

Ieri sera in centro, precisamente a Via Volpicella, in tanti si sono affacciati al balcone o al terrazzo per intonare 'Il ragazzo della Curva B' di Nino D'Angelo e "Un giorno all'improvviso", celebre coro che accompagna i match degli azzurri da qualche anno.

Guarda il video in allegato!