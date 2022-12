Napoli-Lille, i convocati di Spalletti: out Demme, Rrahmani e Sirigu! Assenti anche i Nazionali

Notizie Napoli calcio. Questa sera andrà in scena l'amichevole Napoli-Lille allo stadio Maradona (ore 20). Sarà l'ultimo test per la squadra di Spalletti che poi proseguirà la preparazione dopo le feste natalizie in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter.

Napoli-Lille, i convocati

Di seguito la lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Lille di questa sera:

I CONVOCATI:

IDASIAK Hubert

MARFELLA Davide

MERET Alex

BARBA Benedetto

DI LORENZO Giovanni

HYSAJ Daniel

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

OSTIGARD Leo

ZANOLI Alessandro

ZEDADKA Karim

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

MARCHISANO Matteo

NDOMBELE Tanguy

SPAVONE Alessandro

ZERBIN Alessio

KVARATSKHELIA Khvicha

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

RUSSO Lorenzo

SIMEONE Giovanni