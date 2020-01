Napoli-Lazio, la moviola della RAI del primo tempo: giusti il rigore per la Lazio ed il rosso a Hysaj

Ultime notizie calcio Napoli - Tiziano Pieri, moviolista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport nel corso dell’intervallo della partita tra Napoli e Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il rigore per la Lazio c’è perché Hysaj interviene in ritardo su Caicedo. L’esecuzione di Immobile sarebbe stata da ripetere se fosse entrata perché il giocatore tocca due volte il pallone. Giusto anche il doppio giallo a Hysaj. Sull’inizio dell’azione c’è un impatto sul braccio di Acerbi: non si capisce se è sulla linea o fuori ma è un intervento che non può essere sanzionato”.