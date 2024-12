Napoli, l'ex Allan può esultare: dopo la Coppa Libertadores, il Botafogo vince anche il campionato!

Grazie al successo per 2-1 sul San Paolo nella partita della 38esima e ultima giornata dl "Brasilerao" giocata al "Nilton Santos", il Botafogo √® campione del Brasile. Questo successo arriva dopo quello, storico per il club di Rio de Janeiro, dello scorso 30 novembre in Coppa Libertadores, quando i bianconeri pur giocando in dieci per gran parte della finale avevano avuto la meglio sull'Atletico Mineiro. Domenica 8 dicembre le reti che hanno dato al "Fogao" anche il titolo nazionale sono state di Gregore e Savarino ma la cosa curiosa, che ha fatto ancor pi√Ļ impazzire di gioia la "torcida", √® che questo successo sia arrivato proprio l'8 dicembre, ovvero il giorno in cui, nel 1942, venne fondato questo club tramite la fusione delle due squadre che, fino a quel momento avevano rappresentato il quartiere carioca di Botafogo: il Clube de Regatas e il Football Club.