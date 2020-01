Napoli-Juventus, Taglialatela: "Per me non è mai stata una partita come le altre, il San Paolo gremito non mi faceva stare nella pelle"

Pino Taglialatela, ex storico portiere azzurro, ha scritto un lungo post su Facebook in vista del match tra Napoli e Juventus:

Per me non è mai stata una partita come le altre. Nella mia carriera ho perso, pareggiato e vinto, ma in campo ho sempre dato il massimo, ho sempre lasciato l'anima. I giorni prima della gara facevo fatica anche a dormire, l'adrenalina mi saliva alle stelle, ed il pensiero di vedere un San Paolo gremito di tifosi non mi faceva stare nella pelle. Non vedevo l'ora che si giocasse, non vedevo l'ora di incrociare i vostri sguardi, di sentire i vostri cori, le vostre incitazioni, eravate e siete il dodicesimo uomo in campo...e stasera tutti insieme gridiamo FORZA NAPOLI!!!