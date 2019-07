James Rodriguez nuovo testimonial Netflix, una troupe in settimana era a Dimaro: casualità o novità in vista? [VIDEO]

Ultime mercato Napoli - Giorno dopo giorno si rincorrono le notizie circa il futuro di James Rodriguez. Il calciatore colombiano piace da tempo al Napoli, ma da Madrid spunta una voce che vorrebbe il Real pronto a trattenerlo in vista della prossima stagione e degli infortuni che stanno colpendo le merengues nel precampionato.

James Rodriguez

Napoli-James Rodriguez, spunta l'indizio Netlix?

Intanto il colombiano è diventato un è diventato testimonial Netflix, come testimonia il video pubblicato dal portale Otro. Fin qui nulla di strano se non fosse che in settimana una troupe della nota piattaforma sia stata vista in quel di Dimaro. Possibile si tratti semplicemente di una coincidenza ma tanto è bastato ai tifosi del Napoli per tornare a sognare il grande colpo.

