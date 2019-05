Napoli - Inter, nerazzurri arrivati in albergo: insulti per la banda di Spalletti, Icardi e Martinez i più acclamati [FOTO & VIDEO CN24]

Napoli - Inter - Nella serata di domani gli azzurri di Carlo Ancelotti dovranno affrontare allo stadio San Paolo l'Inter in un testa a testa ad altissima quota valevole per il posticipo delle 20.30 della 37a giornata. Proprio in questi istanti la banda guidata da Luciano Spalletti è arrivata a Napoli in vista della gara importantissima per loro, dal momento che in palio c'è la possibilità di mettere una ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions.

Napoli - Inter, nerazzurri arrivati in città

L'Inter, infatti, proprio negli ultimi minuti è arrivata nella struttura "Hotel Palazzo Caracciolo" accolta da un centinaio di tifosi. Presenti dei supporter nerazzurri che hanno voluto dare il loro tributo alla squadra, con Mauro Icardi e Lautaro Martinez che sono stati i più acclamati. C'erano, però, inevitabilmente, poi, alcuni supporter azzurri che hanno rivolto agli interisti degli insulti ma in maniera scherzosa, con la situazione che è rimasta sempre tranquilla e sotto controllo.

