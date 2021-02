Napoli in silenzio stampa, CorrSport: "Ordine di De Laurentiis"

Napoli in silenzio stampa. L'edizione online del Corriere dello Sport lancia un articolo in merito al silenzio stampa del Napoli titolando: "Ordine di De Laurentiis, Napoli in silenzio stampa". Questo il testo dell'articolo:

"Il Napoli è in silenzio stampa per volere della società. Rino Gattuso non ha rilasciato così nessuna dichiarazione al termine del ko per 4-2 contro l’Atalanta, gara che nel finale ha vissuto degli attimi di panico legati alle condizioni di Osimhen, in ospedale per accertamenti dopo aver battuto la testa e perso i sensi. Un silenzio stampa che inizia da oggi e che non si sa quando avrà fine. Per il tecnico azzurro sono giorni difficilissimi: la vittoria contro la Juve ha lasciato il posto alla sconfitta di Europa League contro il Granada e a quella odierna di campionato contro Gasperini. Quella di giovedì al Maradona sarà una sfida cruciale per il futuro di Ringhio".