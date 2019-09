Napoli in crescita anche fisicamente, migliorano le statistiche su km percorsi e velocità [TABELLA]

Evidenti i passi in avanti del Napoli, che ieri contro la Sampdoria, dopo un primo tempo un po' sottotono, ha trovato il giusto equilibrio correndo pochisismi rischi nella ripresa. Tali miglioramenti passano in maniera del tutto inevitabile da un passo in avanti fatto dal punto di vista fisica. La squadra di Ancelotti, infatti, ieri ha totalizzato 103,6 chilometri, mentre sia contro la Fiorentina che contro la Juventus si era fermata sotto i 100 km. Importante anche la velocità media di 6,3 km/h. I migliori per chilmetri percorsi sono stati Giovanni Di Lorenzo e Fabian Ruiz.

