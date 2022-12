"Osate e non fermatevi", Giuntoli professore a Coverciano: "Un ds deve avere in mente cosa fare"

Un finale in crescendo, che ha regalato agli allievi una serie di docenti d’eccezione di spessore internazionale: l’ultima settimana in presenza del Corso per Direttore Sportivo ha infatti visto in cattedra alternarsi nomi illustri non solo del calcio italiano, ma anche internazionale. Dopo la lezione tenuta ieri dal ‘Loco’ Bielsa – in un’aula magna riempita anche dagli allievi del corso per allenatore UEFA Pro – oggi sono intervenuti due dirigenti ben conosciuti anche al di fuori dei nostri confini nazionali, come il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, e il ds dell’Inter, Piero Ausilio.

Napoli calcio, il ds Giuntoli professore a Coverciano