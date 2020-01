Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic negli spogliatoi del San Paolo nel pre partita di Napoli-Fiorentina.I due difensori e l'attaccante belga sono alle prese con alcuni acciacchi non sono stati convocati stasera ma restano vicino ai compagni per caricarli in vista della sfida contro i viola.

