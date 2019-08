Il Napoli arriva a Firenze, tanti cori per Mertens e Koulibaly! Anche Insigne acclamato [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Domani avrà ufficialmente inizio la nuova stagione calcistica per la SSC Napoli, che andrà di scena in un Artemio Franchi che arderà di passione dopo l'arrivo in Toscana di una stella assoluta del calcio mondiale come Franck Ribery. Servirà massima concentrazione per spuntarla per gli azzurri che sono da qualche minuto arrivati a Firenze accolti da un nutrito gruppo di tifosi partenopei che non hanno fatto mancare il loro apporto alla squadra.

Il Napoli arriva a Firenze

I più acclamati, come riportato ed evidenziato con tanto di immagini dai colleghi del noto portale nazionale Tuttomercatoweb, sono stati come al solito Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, ai quali sono stati indirizzati diversi cori. Applausi ed urla di incoraggiamento, poi, anche per il capitano Lorenzo Insigne. Insomma, la trasferta di Firenze è iniziata bene per la banda di Carlo Ancelotti che domani è chiamato a dare subito un segnale a tutto il campionato.