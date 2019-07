Napoli - Feralpisalò, pronto il debutto di Manolas. Ecco dove vederla in diretta ed in differita

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE - TRENTINO), 18 LUGLIO 2019 – Da formazione work in progress il Napoli sta assumendo sempre più in Val di Sole le connotazioni tecnico tattiche volute da Carlo Ancelotti. Sia grazie al lavoro svolto in campo nei primi dodici giorni di preparazione sia per l’arrivo in Trentino dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Dimaro-Folgarida oggi ha accolto il portiere Alex Meret che ha iniziato ad allenarsi nel pomeriggio la mezza giornata di riposo concessa alla squadra. Mancano ancora Fabian Ruiz, che si aggregherà ai primi di agosto a Napoli, Allan e Ospina, pronti ad unirsi al gruppo di Ancelotti a Miami per la doppia amichevole contro il Barcellona.

Per Koulibaly e Ounas, invece, si deciderà dopo la finale di Coppa d’Africa in programma domani sera proprio tra Senegal e Algeria. Koulibaly è squalificato, non potrà dare il suo contributo per portare il Senegal a vincere la Coppa d’Africa per la prima volta, nel 2002 nell’unica finale disputata dalla sua nazionale vinse il Camerun ai rigori.

Cresce l’entusiasmo in vista del weekend, stamane a Carciato gli spalti erano affollati come sempre di tifosi pronti ad incitare la squadra con i tradizionali cori. In particolare hanno metaforicamente abbracciato Milik e Zielinski. Per i due polacchi vi è poi stato il tradizionale bagno di folla nel rito degli autografi di fine allenamento. Tra i protagonisti anche una “star” inattesa: il magazziniere Tommaso Starace, figura storica del club, a cui i tifosi hanno chiesto foto-ricordo. D’altronde il suo caffe è di un gusto proverbiale. Unico.

Dove vedere Napoli - Feralpisalò

Domani mattina il Napoli sosterrà una seduta di rifinitura prima della gara contro la Feralpisalò. Il calcio d’inizio è alle 17:30. Previsto il debutto di Manolas e la prima uscita per Milik, Mertens, Insigne, Hysaj, Mario Rui, Zielinski che non hanno partecipato alla gara persa 2-1 contro il Benevento. La partita sarà proposta in diretta su Sky calcio serie A, in differita alle 21 sull’emittente locale Tv Luna e alle 21:30 su Sky Sport Uno.

La Feralpisalò nella scorsa stagione si è fermata ai quarti di finale dei play-off di Lega Pro contro la Triestina (poi sconfitta in finale dal Pisa) e ieri ha disputato la sua prima amichevole del ritiro contro il Pinzolo vincendo 7-0. Ci sono dei volti noti come il bomber Andrea Caracciolo, che ha realizzato 216 gol di cui 58 in serie A portando a casa anche due presenze in Nazionale nel 2004 nelle amichevoli contro la Croazia e la Finlandia e con la maglia dell’Italia ha vinto anche un Europeo Under 21. L’allenatore della Feralpisalò è Damiano Zenoni, ex terzino di Atalanta, Udinese e Parma, al suo fianco c’è il fratello gemello Christian, che da giocatore ha indossato la maglia della Juventus (il trasferimento avvenne nell’affare Inzaghi). I gemelli Zenoni riescono talvolta a confondere anche la stampa locale che fa fatica a riconoscerli, questa curiosità accompagna la loro avventura alla Feralpisalò.

La squadra lombarda di serie C ieri ha disputato la sua prima amichevole del ritiro contro il Pinzolo vincendo 7-0. Contro il Napoli dovrebbe riproporre il 3-5-2: in porta ci sarà De Lucia, con un passato nel settore giovanile del Napoli da cui fu svincolato, Altare, Rinaldi e Travaglini in difesa, Eleuteri e Mordini sulle fasce, Magnino, Miceli e Scarsella agiranno in mediana, la coppia d’attacco sarà formata da Mauri e Caracciolo.

Per oggi giocatori si sono sparpagliati per la Valle di Sole: dalle malghe ai ristoranti in quota o alla scoperta, come è avvenuto in questi anni, del fantastico ambiente montano che spazia dall’Ortles al Cevedale, dal Presena alle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco. Con qualche piacevole escursione in quota.

I biglietti sono in esaurimento: la tribuna coperta è sold out mentre sono disponibili ancora circa 70 tagliandi per la tribuna scoperta. Sono in vendita presso l’ufficio dell’Apt oppure on-line su www.liveticket.it/ritironapolivaldisole.