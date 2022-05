Napoli Femminile KO contro il Pomigliano: azzurre retrocesse in Serie B

Ultime notizie Napoli. Disastro Napoli Femminile. Ladies azzurre retrocesse in Serie B: si salva il Pomigliano, che fallimento! Nonostante le grandi partnership, i benefici di poter attingere al brand Napoli, le sponsorizzazioni e l'ambiziosa campagna acquisti nel mercato di riparazione, alla fine gli investimenti del presidente Carlino si sono rivelati fallimentari. La società del Napoli Femminile non è riuscita a mantenere la categoria di Serie A e adesso è matematicamente retrocessa in Serie B.

Napoli Femminile vs Pomigliano 1-3

Le azzurre del Napoli Femminile crollano nel derby in casa contro il Pomigliano, vero e proprio scontro salvezza all'ultima giornata di campionato: Napoli e Pomigliano si giocavano la permanenza in Serie A in uno scontro all'ultimo grido, che alla fine ha visto spuntarla la piccola squadra della provincia di Napoli.

Eppure la partita si era messa bene per il Napoli Femminile che era passato in vantaggio nel primo tempo con il gol di Lana Golob al 28'. Nel secondo tempo però il disastro del Napoli si concretizza: in pochi minuti, al 61', al 65' e al 71' il Pomigliano segna tre gol e rivolta la partita con i gol di Dellaperuta e Banusic.

Napoli Femminile in Serie B, si salva il Pomigliano

Carlino, Napoli femminile

La sconfitta condanna Carlino alla Serie B, ma per il Pomigliano calcio femminile e per il suo presidente Raffaele Pipola è un vero successo che vale la storica permanenza nel campionato di Serie A.