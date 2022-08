Napoli-Espanyol, dove vederla? Ulteriore sconto su Facebook: ecco quanto costerà acquistare il match

Notizie Napoli calcio. Questa sera alle ore 19 il Napoli affronterà l'Espanyol nell'ultima amichevole pre-stagionale, a chiusura del ritiro di Castel di Sangro.

Napoli Espanyol

Napoli-Espanyol, dove vederla e prezzo

Napoli Espanyol non sarà visibile in streaming gratis come capitato per le amichevole del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, nemmeno su Sky Go. La partita amichevole Napoli Espanyol sarà in diretta streaming su Facebook (in pay per view).

Rispetto alle gare precedenti, costate 9,99€, il club di De Laurentiis ha deciso di abbassare il prezzo a 2,99€ per assistere alla gara sulla pagina Facebook del club azzurro. Per i tifosi è arrivato però un ulteriore sconto: come comunicato dalla SSC Napoli in questi minuti, il prezzo è ulteriormente diminutito a 2,29€ per comprare la gara.