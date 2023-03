Napoli-Eintracht, Fsp Polizia protesta: "Cortocircuito istituzionale, non si risolveranno mai certi problemi"

“La decisione con cui il Tar Campania ha neutralizzato il provvedimento della Prefettura di Napoli in vista della partita Napoli - Eintracht Frankfurt, e soprattutto la tempistica di tale intervento che non sarà seguito da una tempestiva decisione nel merito, mostrano un evidente cortocircuito istituzionale che, in tema di ordine pubblico, si traduce in un ostacolo alle strategie messe in campo per arginare quei fenomeni che da sempre affliggono il mondo delle competizioni calcistiche. Affrontare in maniera ferma e concreta certe problematiche così è impossibile, e gli operatori preposti alla sicurezza potranno solo continuare a farne le spese sulla propria pelle”. Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo la sentenza con cui il Tar Campania ha annullato il divieto di vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli - Eintracht Frankfurt. Il match si giocherà mercoledì 15 marzo, ma giorno 10 il club tedesco ha depositato un ricorso contro il provvedimento del Prefetto ottenendo, l’indomani mattina, una sospensiva favorevole, in attesa del giudizio definitivo fissato per il 4 aprile. “La decisione nel merito del Tar è prevista quando ormai la partita sarà stata disputata, ma se nel frattempo si verificheranno problemi – si chiede Mazzetti – come attribuire le relative responsabilità? Non vogliamo discutere l’aspetto tecnico di un provvedimento giudiziario, ma è pur vero che la prognosi della pericolosità di determinati eventi spetta unicamente all’autorità di pubblica sicurezza e non dovrebbe essere ‘impallata’ da ulteriori valutazioni, che possono essere anche connotate da altri aspetti quale quello economico, ad esempio, che nel mondo del calcio è decisamente l’argomento dominante, e che ‘aleggiano’ sull’intera questione. E comunque – conclude – sarebbe bene domandarsi che valore economico hanno i danni dovuti a eventi che sfociano in manifestazioni di violenza e, soprattutto, la salute degli operatori in divisa che devono contenerli e puntualmente ne rimangono vittime”.