De Laurentiis parte per alcuni giorni di relax: la meta del presidente

Definito l'affare per Hirving Lozano, il presidente Aurelio De Laurentiis ora si godrà un po' di vacanze in vista del forcing finale in chiave mercato. Come rivela La Repubblica oggi in edicola, il patron partenopeo, terminata la trattativa con Mino Raiola, trascorrerà qualche giorno di vacanza in barca alle Eolie.

Preso Lozano, De Laurentiis va in vacanza

Partirà ma con la mente serena: ha finalmente consegnato il rinforzo che Carlo Ancelotti chiedeva. Un esterno di dribbling e velocità, con capacità realizzative anche l'abilità di esaltarsi in profondità. Lozano - rivela il quotidiano - è da sempre uno dei preferiti dell’allenatore emiliano, il quale si è innamorato calcisticamente del talento messicano nel 2018, quando, all'epoca non impegnato, faceva il commentatore al Mondiale per Televisa, una Tv proprio messicana.