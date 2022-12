Napoli-Crystal Palace, tifosi furiosi sui social: "10 euro per un campo con linee messe a caso, pallone che a stento si vede e ripresa di m**da"

Napoli-Crystal Palace visibile in pay per view su Sky o compresa nell'abbonamento su DAZN. Una scelta che ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi già nei giorni scorsi, ma che ha sollevato numerose critiche nel momento in cui la partita è iniziata, visto che tantissimi tifosi sui social hanno iniziato a criticare praticamente qualsiasi cosa in merito alla qualità della trasmissione della gara, ricordiamo a pagamento: "10 euro per un campo con linee messe a caso, pallone che a stento si vede!". "Visuale di mer*a!". Questi alcuni dei commenti. In allegato alcuni degli screen relativi ai commenti: