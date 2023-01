Napoli-Cremonese, ultimissime formazioni Sky: Spalletti ne cambia 8! Esordio per Bereszynski

Notizie Napoli calcio. Questa sera alle ore 21 andrà in scena Napoli-Cremonese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ampio turnover per Spalletti allo stadio Maradona, che darà spazio a chi ha giocato di meno fino a questo momento.

Napoli-Cremonese probabili formazioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luciano Spalletti confermerà Meret tra i pali viste le voci di mercato attorno a Sirigu. La linea difensiva vedrà Ostigard e Juan Jesus al centro, con Bereszynski e Olivera sulle corsie. A centrocampo, invece, dovrebbe esserci Lobotka che sarà affiancato da Anguissa e Ndombelé. In attacco, infine, Elmas completerà il tridente composto da Simeone e Raspadori.

Davide Ballardini dovrebbe schierare la Cremonese con il 3-4-1-2. Tra i pali spazio a Carnesecchi. La difesa dovrebbe essere composta da Hendry, Aiwu e Bianchetti. In mezzo al campo Pickel e Castagnetti, mentre sulle fasce Ghiglione e Quagliata. Buonaiuto, infine, dovrebbe agire alle spalle di Afena-Gyan e Ciofani.

Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombelé; Elmas, Simeone, Raspadori. Luciano Spalletti. CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Hendry; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Ciofani, Afena-Gyan. Allenatore: Davide Ballardini.