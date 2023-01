Napoli-Cremonese, staff e dirigenza grigiorossi al Maradona! Match verso la conferma | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Il maltempo sta mettendo in ginocchio la città di Napoli e tutta la Campania. La pioggia ed il vento potrebbero portare alla decisione di rinviare Napoli-Cremonese di Coppa Italia, o di far disputare il match a porte chiuse.

Rinvio Napoli-Cremonese, spunta un indizio

Intanto, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il pullmino dello staff Cremonese è partito alle 16 per il Maradona per preparare tutto negli spogliatoi in vista proprio della sfida contro il Napoli. Nonostante i rumors sul possibile rinvio, non è cambiato nulla sul programma pre gara della Cremonese. Ulteriore indizio che la partita dovrebbe disputarsi, da capire se a porte chiuse o con la presenza del pubblico.

Aggiornamento 17.00 - Anche la dirigenza della Cremonese è partita in direzione del Maradona, confermando che ad ora la gara non dovrebbe essere a rischio e si giocherà regolarmente. La partenza della squadra grigiorossa è al momento confermata alle ore 19.00 per raggiungere Fuorigrotta.

