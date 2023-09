Napoli con la miglior difesa: solo 11 tiri subiti in porta, Meret all'ultimo posto per parate fatte

Il Napoli ha iniziato con l'addio di Kim questa nuova stagione con grande rammarico dei tifosi che hanno subito criticato le scelte della società. Ma, intanto, i dati danno ragione al club e l'allenatore. La fase difensiva del Napoli è meglio di quello che si possa credere.

Dati fase difensiva Napoli di Rudi Garcia

Napoli - Nonostante l'addio di Kim e l'arrivo di un nuovo allenatore, i dati sono favorevoli al Napoli di Rudi Garcia per quanto riguarda le statistiche in fase difensiva. Il Napoli è al primo posto per il minor numero di tiri subiti in porta in Serie A dopo 5 giornate: sono 11 i tiri subiti nello specchio al pari di Inter e Milan

A differenza però delle altre squadre milanesi c'è il dato negativo di Alex Meret che è all'ultimo posto in Serie A con soltanto 4 parate da inizio stagione in Italia. I gol subiti dal Napoli quest'anno sono 5 al momento in campionato.