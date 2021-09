Napoli Calcio - Nella sfida contro l'Udinese il Napoli avrà anche un piccolo record da raggiungere: come riportato da Opta, va in gol da 29 partite di campionato (66 gol segnati) e con una rete domani potrebbe diventare la terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila, come fatto da Juventus e Milan.