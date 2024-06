Napoli, che fine ha fatto Younes? Polso rotto e qualche kilo in più, ripartirà dallo Schalke 04

Amin Younes riparte dallo Schalke 04! L'ex calciatore del Napoli è rimasto svincolato nella passata stagione ma adesso sta per cominciare una nuova avventura con il club tedesco dello Schalke: per farsi trovare pronto, Younes ha già cominciato ad allenarsi con l'Under-23, prima ancora che l'allenatore chiamasse tutta la squadra per il raduno ufficiale pre-campionato.

Ultime notizie. Il quotidiano tedesco Bild fa notare che Younes è apparso in grande spolvero in allenamento e, nonostante qualche kilo in eccesso e un infortunio al metacarpo del polso, sembra promettere molto bene in vista della prossima stagione. Lo stesso Younes ha assicurato: "L'infortunio al polso? Non mi disturba, gioco a calcio".

Il mese scorso Younes aveva compiuto un allenamento personalizzato in Belgio, durante il quale aveva perso circa 4 kili in un mese. L'ex Napoli vuole tornare quanto prima al 100% della condizione.