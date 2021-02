Napoli-Benevento, le probabili formazioni: Gattuso ritrova Ospina e riconferma Ghoulam, si va verso un cambio modulo

Napoli Calcio – Contro il Benevento del suo amico Pippo Inzaghi, Rino Gattuso inaugura il percorso che vedrà la sua squadra impegnata d’ora in poi soltanto sul percorso ad ostacoli verso quel quarto posto di vitale importanza per questioni tecniche ed economiche. L’undici che andrà di scena domani nel tardo pomeriggio sarà diverso rispetto a quello eliminato dal Granada.

Innanzitutto non si vedrà più la difesa a tre bensì a quattro. La novità importante è certamente il rientro di Ospina tra i pali. I quattro davanti a lui saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e soprattutto Ghoulam: l’algerino è entrato bene nel secondo tempo di Europa League e l’allenatore ha deciso di dargli nuovamente fiducia. A centrocampo agiranno Fabian ed Elmas da mezzali mentre il play basso dovrebbe essere ancora Bakayoko. Sulla trequarti riconfermato il polacco Zielinski dietro alla coppia di piccoletti formata da Insigne e Politano. Mertens dovrebbe partire inizialmente ancora dalla panchina per poi subentrare a gara in corso.

QUI BENEVENTO – Inzaghi perde per squalifica il suo leader difensivo Glik. A prendere il posto del gigante polacco sarà probabilmente Tuia. La difesa davanti a Montipò sarà composta vedrà all’opera Barba, Caldirola e Depaoli. A centrocampo tanta quantità con Schiattarella, Hetemaj e Viola. Tridente offensivo composto da Caprari, Lapadula e Ionita (favorito su Roberto Insigne).