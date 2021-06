Napoli Basket, la Gevi ad un passo dalla Serie A! Domani Gara 3 contro Udine

Ultime notizie. Il Napoli Basket ha battuto l'Apu Udine anche nella Gara 2 dei playoff, valida per decretare la squadre che si qualificherà al prossimo campionato di Serie A Basket! La partita si è giocata martedì scorso al Palabarbuto e Napoli l’ha spuntata 57-53 contro Udine affrontandola con sacrificio per il nervosismo che si percepiva, in una partita dominata dalle difese.

«Complimenti ad Udine che ha giocato una partita valida e di intensità difensiva - ha detto l’allenatore di Napoli Sacripanti -. La gara è stata tesa perché la posta in palio era alta. Abbiamo sbagliato troppi liberi nel primo tempo. Ora dobbiamo resettare tutto. Sappiamo che lì sarà una partita molto impegnativa».

Basket Napoli Udine

Anche il pubblico del Palabarbuto si è fatto sentire con i suoi 500 spettatori che iniziano a vedere la luce per la squadra del cuore lontana dalla massima serie da oltre 10 anni. Domani al Palacarnera (ore 20.45, arbitri Catani, Patti e Gagno) la Gevi Napoli, che parte dal 2-0 nella serie, ha il primo match point in gara 3 per la promozione in Serie A dopo una stagione complessa e vissuta come tutti i team lontano dai propri sostenitori.