Napoli-Barcellona, De Laurentiis arrivato a Castel Volturno: presenta Calzona e segue la rifinitura | VIDEO CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - Alle ore 13:35, è arrivato anche Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno: il presidente è giunto in mini van all'SSC Napoli Konami Training Center per presentare alla squadra il nuovo allenatore Francesco Calzona.

Arrivo De Laurentiis a Castel Volturno

E per seguire da vicino la rifinitura dei partenopei alla vigilia di Napoli-Barcellona.

Ecco il video, dal nostro inviato Claudio Russo: