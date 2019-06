Amichevole Napoli-Barcellona! Sfida andata e ritorno a Miami e nel Michigan, date e dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Amichevole Napoli, c'è la doppia amichevole per il Napoli contro il Barcellona in arrivo! "Colpo ad effetto nel precampionato del Barcellona.Nelle ultime ore il club azulgrana ha chiuso un principio di accordo per viaggiare negli Stati Uniti per disputare una serie di amichevole. Novità assoluta nella formula, sarà andata e ritorno contro la stessa squadra: la SSC Napoli!". L'anticipazione è dell'autorevole quotidiano catalano Sport. Anche la radio ufficiale partenopea ha confermato. Il club blaugrana, che avrebbe dovuto giocare in Supercoppa di Spagna ad agosto, ha visto invece spostare lo svolgimento della competizione nel mese di gennaio 2020 in Arabia Saudita.

Amichevole Napoli-Barcellona data. Si gioca negli Stati Uniti, andata e ritorno

In attesa dell'ufficialità le due partite dovrebbero essere disputate il:

7 agosto a Miami;

11 agosto nell'università del Michigan.

Dove si giocherà l'amichevole Napoli-Barça?

Napoli-Barcellona si giocherà negli Usa prima a Miami e poi nell'università del Michigan che dispone di uno stadio con capienza superiore ai 70000 spettatori.