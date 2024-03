Napoli-Atalanta, il Corriere anticipa: Kvaratskhelia in panchina a meno di un recupero lampo

Ultime notizie Napoli: quali sono le condizioni di Kvaratskhelia? Ritornato infortunato dalla Nazionale, a Castel Volturno sono in corso delle valutazioni per capire se l'attaccante georgiano riuscirà o meno a scendere in campo domani nel match contro l'Atalanta.

Kvaratskhelia

La diagnosi dell'infortunio è la seguente: forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, dopo che ieri Kvaratskhelia si è sottoposto agli esami strumentali del caso, ha svolto terapie e lavoro in palestra ma è ancora in dubbio la sua presenza in campo domani. "Potrebbe andare in panchina, a meno di un recupero lampo".