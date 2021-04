Napoli, 8 sconfitte e 2 pareggi in campionato: la colpa è degli infortuni, i numeri danno ragione a Gattuso! Osimhen assente 7 volte su 10

Il Napoli continua la corsa verso un posto in Champions League per la prossima edizione. Al momento la squadra di Gennaro Gattuso si trova al quarto posto a pari punti con la Juventus a quota 56 punti. Non sarà decisivo, ma sicuramente molto importante, lo scontro diretto di mercoledì, quando gli azzurri andranno all'Allinz Stadium per recuperare la terza giornata di campionato. Intanto, in Serie A, il Napoli ritrova la continuità e fa quattro vittorie consecutive contro il Crotone. Solo una volta era capitato quest'anno, proprio nelle prime quattro giornate di questo campionato, poi il passo falso in casa contro il Sassuolo a frenare la striscia. Intanto, con la Juventus, il Napoli di Gattuso cerca di confermarsi tra le squadre più in forma del momento, con i risultati che stanno tornando ad arrivare, ma non è un caso.

Napoli, le sconfitte hanno un perché: Victor Osimhen e non solo

Si è parlato tanto delle assenze importanti con cui il Napoli ha dovuto convivere per diversi mesi in questa stagione, in particolare quelle dove Gattuso ha dovuto fare a meno dei suoi migliori calciatori in fase offensiva, come Insigne, Mertens e Osimhen. Infatti, nelle 8 sconfitte in campionato e 2 pareggi, almeno in 7 Osimhen era indisponibile, in 6 Mertens, 2 Lozano e Insigne. Fa riflettere e spiega, inoltre, il dato dei gol fatti, dove il Napoli, senza i suoi migliori calciatori, ha segnato soltanto 10 gol in 10 partite, mentre 52 rete nelle restanti 18 partite vinte.