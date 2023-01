Mundo Deportivo - Ladri tentano svaligiare casa Gattuso a Valencia durante il match con il Cadice

Sventata una rapina acasa di Rino Gattuso. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo dei malviventi hanno provato ad entrare in casa dell'attuale allenatore del valencia. A metterli in fuga sarebbero stati i cani da guardia del tecnico ed anche, ovviamente, il sistema d'allarme sull'abitazione. Il tentativo di furto è avvenuto proprio mentre Gattuso era impegnato nella gara con il Cadice. Ecco il racconto di Mundo Deportivo sull'accaduto:

"Gennaro Gattuso è stato sul punto di diventare l’ultima vittima dei furti in casa dei calciatori , diventati quasi una moda. I ladri hanno cercato di entrare nella sua casa durante la partita tra la sua squadra al Mestalla e Cadice. Tuttavia, la sicurezza ha impedito l’assalto. Il tecnico italiano ha installato un sistema di allarme che aggiunge videocamere, sensori di movimento e due cani da guardia che sono riusciti a mettere in fuga i ‘ladri’. Gattuso non sapeva nulla di quanto accaduto fino a quando non è arrivato a casa, situata nel quartiere di Campolivar (Godella). Ma, fortunatamente, tutto si è risolto solo in uno spavento. Finora, le persone non sono state arrestate. Anche se la Polizia della Comunità Valenciana sta già indagando sulle prove ottenute per trovarli nel più breve tempo possibile"