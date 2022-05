Multiproprietà Napoli-Bari, De Laurentiis non molla: oggi presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello

Notizie Napoli calcio. Contiinua a tenere banco la questione multiproprietà Napoli-Bari dei De Laurentiis. L’Avvocato Mattia Grassani depositerà oggi alla Corte Sportiva di Appello il ricorso della Filmauro per conto di Napoli e Bari contro le nuove norme sulla multiproprietà imposte dalla FIGC, e che costringerebbero a cedere uno dei due club entro il 30 giugno 2024.

La questione multiproprietà Bari-Napoli è arrivato alla seconda tappa – scrive Il Corriere dello Sport – di un percorso lungo e complesso che potrebbe non finire in ambito federale. Esistono principi generali di diritto che non possono essere ignorati secondo la proprietà e secondo il legale Grassani. Secondo i De Laurentiis l’aspetto più singolare è che si finisce per vietare un’attività imprenditoriale regolarmente intrapresa dopo che Filmauro ha speso per il Bari decide e decine di milioni. L’obiettivo finale è quello di tornare allo status quo precedente e alla possibilità per Filmauro di controllare due club non appartenenti alla medesima categoria a tempo indeterminato.