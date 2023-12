Moviola RAI inchioda Orsato: "Cambiaso affossa Kvara, era rigore!" | VIDEO

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha mostrato durante La Domenica Sportiva delle immagini inedite del contatto in area Cambiaso-Kvaratskhelia in Juventus-Napoli: "Posso dirvi che Cambiaso ha rischiato un po', perché alla fine non guarda più il pallone ma esclusivamente Kvaratskhelia e lo affossa. Non è una situazione netta e limpida, non posso dirvi che sia un rigore solare, però c'è il direttore di gara che vede solamente Cambiaso, che non guarda il pallone ma solamente il suo avversario, quindi può anche fischiare il calcio di rigore".

“Siamo i primi a farlo vedere e ringrazio #Adani che me l’ha segnalato” Bergonzi, Ds #Rai2

Qualcuno volò sul nido del cuculo ? pic.twitter.com/XuhkpUM4pR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 10, 2023