Moviola Napoli-Lazio, Di Lorenzo chiede rigore: la decisione del VAR. Marelli: "Contatto leggero" | FOTO

Moviola Napoli-Lazio, su un calcio da fermo protestano gli azzurri per la trattenuta in area di rigore ai danni di Di Lorenzo di Zaccagni. Ecco la moviola live a DAZN di Luca Marelli:

"Leggerissima trattenuta di Zaccagni su Di Lorenzo, davvero troppo poco per pensare ad un calcio di rigore. L'arbitro Colombo era perfettamente in linea per vedere cos'è successo, il VAR in questi casi non interverrà mai. Trattenuta di lievissima entità".

Ultime news Serie A - Silent check del VAR, ma l'arbitro non viene richiamato: si continua senza calcio di rigore per gli azzurri.