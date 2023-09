Moviola Bologna-Napoli, Marelli: "Giusto assegnare il rigore agli azzurri, il VAR non può intervenire. Sul braccio di Anguissa..."

Notizie calcio. L'ex arbitro Luca Marelli ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando gli episodi chiave in ottica moviola di Bologna-Napoli:

"Corretto assegnare il rigore al Napoli perché quello che si nota dalle immagini è che il braccio sinistro di Calafiori compie un movimento verso il pallone. E' un gesto istintivo, ma punibile. Calafiori va a cercare il pallone ed è un episodio punibile. La valutazione è soggettiva, la fa l'arbitro, per questo il VAR non interviene. Nel finale il Bologna reclama un calcio di rigore per un tocco di braccio di Anguissa. Ma in questo caso il braccio è fuori dalla figura, sarebbe stato anche punibile, ma accade tutto fuori dall'area di rigore e per questo il VAR non può intervenire".