Calcio - Moviola Atalanta-Juventus, contatto da rigore Pessina-Rabiot: l'arbitro Massa non fischia il rigore per l'Atalanta! Subito proteste dei calciatori e della panchina bergamasca, anche Valeri al Var non ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Massa.

