Morte Papa Francesco, De Laurentiis nel 2023 gli regalò la 10 del Napoli | FOTO

Era maggio 2023 quando Aurelio De Laurentiis, nel corso della cerimonia per i dieci anni del movimento internazionale Scholas Occurrentes, un progetto dedicato ai giovani di tutto il mondo, donò a Papa Francesco una maglia azzurra del Napoli con sopra il numero 10 con il suo nome. Un regalo che il presidente della SSC Napoli volle fare al Pontefice per la vittoria del terzo scudetto: “È la seconda volta che lo incontriamo successe per una finale di Coppa Italia. Gli ho portato in regalo il piede di Maradona da portare al collo per scacciare tutte le inopportunità del mondo, poi due maglie con il suo nome sopra”