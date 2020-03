Atletico Madrid in lutto, muore a soli 14 anni l'attaccante delle giovanili Minchola

IUltime notizie calcio. L'Atletico Madrid ha annunciato la morte di Christian Minchola, attaccante Under 14 dei Colchoneros. Ancora non ufficiali le cause del decesso: dovrebbe trattarsi di un'appendicite mal curata in ospedale, il ragazzo - una volta dimesso - è morto nella propria casa. Al Wanda Metropolitano la bandiera è a mezz'asta in segno di lutto.

Morte Minchola, il comunicato