Morte Astori, nuova inchiesta: spunta un certificato falso

Davvero clamorosi gli scenari che stanno andando a profilarsi e che sono stati anticipati dall'edizione odierna del quotidiano "La Nazione". A quanto pare, infatti, potrebbe essere aperta una seconda inchista sulla tragica morte di Davide Astori. Calano, infatti, nuove ombre su Giorgio Galanti, l'ultimo medico in ordine di tempo ad aver concesso l'idoneità sportiva al calciatore.

Morte Astori, nuova inchiesta

L'ipotesi di reato sarebbe quella di falso in atto pubblico ed è relativa ad un certificato prodotto in un secondo momento per attestare degli accertamenti che in realtà non sono mai stati fatti per mascherare una negligenza professionale del medico. Al momento quest'ultimo è indicato come "concorrente morale" di questa falsificazione, che è ancora presunta, mentre l'esecutore sarebbe una sua stretta collaboratrice che ha già ricevuto un avviso di garanzia.

Ultime notizie calcio Napoli