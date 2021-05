Mondiali ogni due anni: la FIFA avvierà uno studio in merito

Ultime calcio - Coppa del Mondo e Coppa del Mondo femminile ogni due anni invece che quattro. E’ l’idea della FIFA pronta ad effettuare uno studio per verificare l’effettiva funzionalità del progetto, proposta stata presentata oggi durante il congresso annuale della Federazione. E’ stato il presidente della Federcalcio saudita, Yasser Al-Misehal, a proporre lo studio:

“Crediamo che il futuro del calcio sia in un momento critico. I molti problemi che il calcio ha dovuto affrontare sono stati ulteriormente aggravati dalla pandemia in corso – le sue parole a Reuters -. È tempo di rivedere come è strutturato il gioco globalmente e di considerare cosa è meglio per il futuro del nostro sport. Questo dovrebbe includere se l’attuale ciclo quadriennale sia la base ottimale per il modo in cui il calcio è gestito sia dal punto di vista competitivo che commerciale”. Una proposta definita dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, “eloquente e dettagliata”. Inoltre, lo studio esaminerà i criteri di qualificazione per le competizioni Mondiali. 166 Federazioni nazionali hanno votato a favore, 22 invece erano contro.