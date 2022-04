Mino Raiola non è morto! Arriva la smentita, è in condizioni gravissime

Calcio - Mino Raiola morto, arriva la clamorosa smentita dopo quasi un'ora che la notizia aveva circolato per tutti i media principali riguardo la morte del noto agente di calciomercato.

Mino Raiola morto: la smentita

José Fortes Rodriguez, il braccio destro dell'agente, informa il NOS che non corrisponde al vero la notizia riguardo la morte di Mino Raiola. "È in una brutta posizione, ma non è morto".