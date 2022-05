Mino Raiola, chi erediterà i giocatori? Ibra può entrare in agenzia

Serie A - Morte Raiola: Ibrahimovic potrebbe entrare nel team dell'agenzia. A lanciare questa indiscrezione sono i colleghi di Tuttomercatoweb che affermano come Zlatan potrebbe dunque appendere gli scarpini al chiodo per vestire i panni del manager.

"La volontà della famiglia Raiola è quella di portare avanti l'agenzia e questa verrà affidata al cugino Vincenzo Raiola, ovvero colui che negli ultimi 15 anni ha seguito Mino passo dopo passo in tutte le trattative. Svolgendo negli anni un ruolo sempre più importante, diventando riferimento diretto insieme a Mino dei club con cui trattava. Vincenzo Raiola, in Italia e non solo, lavora insieme a Sandro Martone. La novità è che in agenzia, già a partire dalla prossima estate, potrebbe entrare una figura carismatica come quella di Zlatan Ibrahimovic. Con la scomparsa di Mino Raiola potrebbe essere il centravanti del Milan - che presto prenderà una decisione sul proseguire o meno la carriera da giocatore - a raccogliere quel ruolo di uomo immagine, di icona, che Mino Raiola si era costruito negli anni".