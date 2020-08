Ultime notizie calcio Napoli - Arkadiusz Milik, in attesa di capire dove lo porterà la sua carriera calcistica (continua ad essere seguito dalla Juventus e da altri club internazionali) ha fatto visita al ristorante di sua proprietà a Katowice, "Food & Ball", locale in prima linea durante l'emergenza Covid-19. Il numero 99 azzurro si è concesso ai suoi fan per scatti ed autografi, con un bambino che indossava la maglia del Napoli.

Clicca sulla foto in allegato