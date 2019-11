Milik soffre di pubalgia, ha deciso lui di fermarsi: rischia un mese di stop, le ultime

Ultime calcio Napoli - “Stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale”. Questi sono stati i termini utilizzati dal Napoli per descrivere l’infortunio di Arkadiusz Milik, fermo dal 5 novembre scorso. Complice il calvario vissuto durante i due gravi infortuni al ginocchio, adesso Milik intende scendere in campo soltanto al 100 per cento. In molti a Castel Castelvolturno infatti si erano stupiti del forfait del polacco a poche ore dalla partita contro il Genoa. I compagni speravano che Milik potesse stringere i denti per aiutarli a tornare a vincere.

Come riporta gonfialarete.com:

"Così non è stato. D’altra parte è un diritto del polacco tornare in campo quando si sentirà pronto. C’è da dire, però, che in molti calciatori danno la loro disponibilità a scendere sul terreno di gioco, gestendo i carichi di lavoro in settimana e lavorando sul dolore. Milik non fa parte di questa categoria, a quanto pare. Al momento i tempi di recupero dell’attaccante, che ha lasciato anche il ritiro della nazionale, non sono stati ancora stabiliti. La pubalgia è un infortunio molto particolare. Non sono gli esami strumentali ad evidenziarla, bensì test clinici e le rivelazioni del calciatore che avverte dolore quando si produce in determinati movimenti. A questo punto è da considerare in dubbio anche la presenza di Milik mercoledì a Liverpool oltre a quella di sabato a Milano. Secondo i ben informati, pare che il polacco rischia di stare fuori un mese. Ancelotti spera che Milik possa recuperare più in fretta. Per risalire la china, il Napoli ha bisogno dei gol del polacco, autore di 5 delle ultime sei reti realizzate dagli azzurri in campionato".