Milik non si ferma più: stasera ancora in gol con l'Olympique Marsiglia [VIDEO]

Ultimissime notizie. Arek Milik conferma lo splendido momento di forma: l'attaccante polacco ex Napoli, ora all'Olympique Marsiglia, ha segnato stasera l'ennesima rete con la maglia del club francese. Da quando si è trasferito in Ligue One, a gennaio, Milik ha già segnato 6 gol, 5 in campionato e 1 in coppa, in sole 12 presenze. Un gol ogni due partite.

Reims-Marsiglia, gol Milik

Arek Milik ha segnato in Reims-Marsiglia 1-3. Milik ha segnato il gol del momentaneo 1-2, allo scadere del primo tempo. All'attaccante ex Napoli è stato anche annullato un altro gol a fine partita, revocato dopo il check del VAR per fuorigioco.