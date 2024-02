Nuovo look per il Milan che ha presentato la quarta maglia della stagione 2023-24.

Il Milan indosserà la quarta maglia con il Napoli

Il club ha svelato la divisa durante un evento svolto a Milano. La nuova maglia sarà distribuita in due colori, bianca e nera e verrà utilizzata in questo modo: al debutto per il match contro il Napoli, squadra in nero e portiere in bianco. Nella sfida a Monza colori invertiti.