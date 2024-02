Milan-Napoli, vergogna annunciata dalla Curva Sud: "Non ci mancano certo i motivi per cantare contro i napoletani, per mostrar loro quanto li odiamo" | FOTO

Ultime notizie. "Milan-Napoli, no alla tessera si al passaporto", e poi "Com'è andato il viaggio? Coda in Frontiera?", e ancora: "Il Napoletano perde il dito ma non il vizio", sono stati tanti gli striscioni esposti dai tifosi del Milan contro i napoletani.

Striscioni Milan Napoli strategia annunciata

Vergogna inaudita a San Siro, ma che era stata già annunciata come dimostra questo match day stampato e firmato da uno dei gruppi della Curva Sud: