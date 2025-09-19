Milan-Napoli, trasferta a rischio! L'Osservatorio blocca la vendita dei biglietti e rinvia al CASMS

Ultimissime notizie in vista di Milan-Napoli, partita di Serie A in programma allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, domenica 28 settembre alle 20:45. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito martedì per stabilire eventuali limitazioni alla vendita dei biglietti per la partita, con particolare riferimento alla possibilità per i tifosi napoletani residenti in Campania di seguire la squadra in trasferta.

Tuttavia, rintracciando possibili fattori di rischio, l'Osservatorio ha deciso di rinviare alle valutazioni del CASMS per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, in attesa di capire quali saranno le indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, non sarà avviata la vendita dei biglietti di Milan-Napoli, compresi quelli nel settore ospiti.

È possibile che il CASMS decida di limitare la trasferta dei tifosi del Napoli, riservandola ai soli possessori di fidelity card SSC Napoli. In casi più gravi, il CASMS potrebbe indicare alla Prefettura di limitare la trasferta a tutti i residenti in Campania.

Prima dell'intervento dell'Osservatorio, l'AC Milan aveva disposto che: