Milan, i giocatori all'estero dovranno tornare. Poi l'isolamento di due settimane

Ultime notizie calcio - La Serie A si prepara a riaprire i battenti e dunque le varie squadre stanno studiando un piano per non farsi trovare impreparate. Così, stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe chiamato a raccolta tutti i calciatori attualmente all'estero, invitandoli a tornare in Italia entro metà della prossima settimana in attesa poi di sviluppi. Tutti i calciatori, poi, una volta rientrati a Milano, dovranno trascorrere un periodo di isolamento per verificare che non ci siano stati casi di contagi da Coronavirus.

Milan, Ibrahimovic